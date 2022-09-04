Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

04 Eylül 2022 Pazar, 20:43

Kaza, akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde meydana geldi. 61 AEZ 819 plakalı cipin kimliği belirsiz sürücüsü manzarayı görüntülemek istedi.

İddiaya göre araçtan inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Cip içerisinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile birlikte taşlık uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.