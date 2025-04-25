Sürücü kontrolü kaybetti... Isparta'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Isparta’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Senirce köyü yakınlarındaki Göltaş Çimento Fabrikası mevkiinde dün gece saatlerinde N.M.Y. (20) yönetimindeki 20 LZ 613 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.
Kazada sürücü N.M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan O.Y. (18) ve M.Ö. (19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Isparta
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