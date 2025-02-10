Sürücüler dikkat: Ehliyetler için yeni karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, bir tutuklunun başvurusu üzerine, cezaevinde olanların nüfus müdürlüklerine şahsen gitmeden sürücü belgelerini yenileyebilmesine imkan sağladı.

Sürücüler dikkat: Ehliyetler için yeni karar
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:32

Antalya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bir tutuklu, KDK'ya yaptığı başvuruda, sahip olduğu sürücü belgesini yenilemek istediğini ancak ilgili nüfus müdürlüğü tarafından şahsen müracaat edilmesi gerektiğinin bildirildiğini belirtti.

Şahsen başvuru için götürülme talebini Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne ilettiğini ancak çözüm bulunamadığını bildiren tutuklu, sürücü belgesini yenilemesine engel yasal herhangi bir neden bulunmadığını ifade ederek, talebinin kabul edilip gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

TUTUKLULAR GİTMEYECEK, EKİPLER GELECEK 

Başvuruyu inceleyen KDK, ceza infaz kurumlarında bulunan mahpusların eski tip sürücü belgelerini yaptırımla karşılaşmadan yenileyebilmeleri için ilgili kurumlarla görüşmeler yaptı.

KDK'nın yaptığı girişimler sonrası; sürücü belgelerinin yenilenmesi için gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasıyla nüfus müdürlüğü mobil ekipleri ile iletişime geçilmek suretiyle nüfus müdürlüğüne şahsen gidilmesine gerek kalmayacak.

Nüfus müdürlüğü mobil ekiplerce ceza infaz kurumuna gelinerek 'mahkum kabul birimlerinde' gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi. 


Etiketler: #ehliyet #Ehliyet affı #ehliyet değiştirme #ehliyetsiz sürücü

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