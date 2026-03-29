Sürücülere yeni dönem: Bakanlık radarların bulunduğu noktaları açıkladı!

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atan İçişleri Bakanlığı, “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” sistemini kullanıma sundu. Yeni uygulama sayesinde sürücüler, şehirler arası yolculuk öncesinde radar ve denetim noktalarına ilişkin bilgiye erişebilecek.

Bakanlık tarafından geliştirilen sistem, sürücülerin seyahat güzergâhları üzerindeki radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktalarını önceden görüntülemesine olanak tanıyor. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen uygulama, yaklaşık 30 dakikada bir güncelleniyor.

Sistemle birlikte sürücülerin hız sınırlarına daha fazla dikkat etmesinin teşvik edilmesi ve trafik denetimlerine ilişkin şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

HARİTADAKİ RADARLAR GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Uygulamada “Nereden” ve “Nereye” başlıklı iki ana bölüm yer alıyor. Kullanıcılar, çıkış ve varış noktalarını il ve ilçe bazında girdikten sonra “Rota oluştur” seçeneğiyle güzergâh üzerindeki denetim noktalarına dair detaylara ulaşabiliyor.

Örnek bir güzergâhta, İstanbul Beyoğlu’ndan Ankara Altındağ’a yapılan bir rota sorgusunda 3 radar noktası, 29 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bilgisi görüntülenebiliyor.