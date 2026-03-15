Sürücülerinin tek teker üzerinde kullandığı 2 motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyen sürücü kaza yaptı. Devrilen motosiklete yine tek teker üzerinde ilerleyen başka bir motosikletin çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletinin ön tekerini kaldırarak yolda ilerleyen adı öğrenilemeyen sürücü, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada yine tek teker üzerinde giden başka bir motosiklet de kaza yapan motosiklete çarptı.



Kaza anları, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki sürücü, ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.