Sürücüsüz Buca Metrosu, 400 bin kişi taşıyacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi öz kaynakları ile yaptırılan ve temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atılan Buca metrosu, bir günde 400 bin kişi taşıyacak. Sürücüsüz olarak yapılacak seferlerde, kent trafiğinden 902 otobüs trafikten çekilecek 8 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak. Belediyenin kasasına ise yılda 48 milyon Avro kalacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi özkaynakları ile yapımına başladığı ve toplamda 12 milyar liraya mal olacak Buca metrosu, kent nüfusunun yaklaşık onda birini taşıyacak. İzmir’in en büyük ilçeleri olan yaklaşık 1 milyon nüfusun yaşadığı Karabağlar ve Buca ilçelerini birbirine bağlayacak İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı kent içi trafiği de büyük ölçüde rahatlatacak. Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek proje toplam dört yılda tamamlanarak hizmete açılacak. Ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde 90 saniyede bir sefer sayısına sahip olacak hatta sürücüsüz tren setleri çalışacak.
TRAFİK RAHATLAYACAK
13.5 kilometre uzunluğundaki hatta 11 istasyonun yer alacağı Buca metrosu aynı zamanda İZBAN ve Narlıdere- EVKA-3 arasında hizmet veren raylı sistem ağı ile de entegre olacak. Yaratılan kesintisiz ulaşım koridordu sayesinde 902 otobüs seferden çekilecek, belediye toplu ulaşımda yolcu taşıma maliyetlerini düşürerek yılda 48 milyon Avro, günde ise minimum 8 bin litre yakıt tasarrufu sağlayacak. Çevre kirliliği ve karbon salınımını da azaltacak proje tamamlandığında Buca’nın yanı sıra İzmir’in trafik sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşacak. İşletme gelirleri ile maliyetini 15 yıl içerisinde karşılaması beklenen metroyu günde en az 400 bin yolcunun kullanması bekleniyor. İzmir hafif raylı sisteminin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu-Çamlıkule arasında hizmet verecek. Derin tünel tekniğiyle inşa edilmeye başlanan hatta sırasıyla Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Proje kapsamında 80 bin metrekarelik kapalı alanda bakım atölyesi ve depo binası da olacak.
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