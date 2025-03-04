Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'a tutuklama kararı: Dominik dönüşü tutuklanacak

Yayınlanma: 04.03.2025 - 22:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 22:00

Survivor 2025 kadrosuna "All-Star" ünlüler kategorisinden Antalya'da yaşayan Hikmet Tuğsuz katıldı.

İlk kez katıldığı Survivor 2019 yarışmasında sakatlık sonucunda yarışmadan diskalifiye edilen Hikmet Tuğsuz, 2022 All Star kadrosunda da kendisine yer bulmuştu.

Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz hakkında yarışma için yurtdışına çıktıktan bir hafta sonra tutuklama kararı çıktı.

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra sporla ilgilenen Hikmet Tuğsuz'un 27 Haziran 2016 yılında karıştığı iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı, cezasının onanmasının ardından da 31 Temmuz 2023'de cezaevine girdiği, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra da adli denetim serbestlik hükümlerinden faydalanmaya başladığı ortaya çıktı. Hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve 23 Kasım 2036'ya kadar cezası bulunan Hikmet Tuğsuz, cezaevinden çıktıktan sonra da dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarına karıştığı ortaya çıktı.

Sabah’ın aktardığı habere göre, hakkında iddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne giden Hikmet Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı. Ünlüler kategorisinde All-star olarak tanıtılan Hikmet Tuğsuz'un geçtiğimiz yıl Nisan ayında Antalya'da internet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin 45 milyon liralık villasının noterden satış vekaletnamesi alınarak dolandırılması olayına karıştığı belirlendi. 7,5 yıl hapis cezası istenen Tuğsuz'un yine 20 Temmuz 2023'te Bayram D.yi sopayla dövdüğü, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırladığı öğrenildi.

Survivor Hikmet'in 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan denetimli serbestlik sürecindeyken karıştığı iki farklı suç nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiği için tutuklanacak.

Survivor Hikmet, Dominik Cumhuriyeti dönüşünde Türkiye'ye giriş yaptığı an tutuklanıp cezaevine konulacak.