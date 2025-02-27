Survivor'da kim elendi? 27 Şubat Perşembe kim elendi?
Survivor All Star'da adaya veda eden isim yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? 27 Şubat Perşembe kim elendi?
Survivor All Star 2025'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında, birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. 27 Şubat'ta Survivor'dan elenen isim izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi? 27 Şubat Perşembe kim elendi? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden son isim eleme düellosunu kaybeden Mehmet oldu.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Senem, Meryem ve Asena eleme potasına dahil olan isimlerdi. Haftanın son eleme adayı olarak dün konseyde Yağmur seçildi.
Asena - Senem, Yağmur - Meryem düellolarının ardından veda eden isim belli olacak.
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