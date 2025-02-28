Survivor'da kim elendi? 28 Şubat Cuma kim elendi?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununun kazanan takım ve eleme adayı olan isim programı takip eden yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 26 Şubat Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim kazandı?

Survivor'da kim elendi? 28 Şubat Cuma kim elendi?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 19:22

Survivor All Star 2025'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında, birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi? 28 Şubat Cuma kim elendi? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son isim eleme düellosunu kaybeden Mehmet oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Senem, Meryem ve Asena eleme potasına dahil olan isimlerdi. Haftanın son eleme adayı olarak dün konseyde Yağmur seçildi.

Asena - Senem, Yağmur - Meryem düellolarının ardından veda eden isim belli olacak.

Meryem ve Senem finale kalan isimler oldu. Final karşılaşmasından sonra elenen isim belli olacak.


Etiketler: #survivor all star #survivor #survivor dokunulmazlık oyunu #Eleme Adayı

İlgili Haberler

Survivor'da tarihi fark! Mücadele 12-1 skoruyla sonlandı...

Survivor'da tarihi fark! Mücadele 12-1 skoruyla sonlandı...
Sema ve Pınar karşılaşmıştı... Survivor'da korkutan sakatlık!

Sema ve Pınar karşılaşmıştı... Survivor'da korkutan sakatlık!
Survivor Almeda rakibinin boğazına yapıştı: Oyun alanı savaş meydanına dönüştü

Survivor Almeda rakibinin boğazına yapıştı: Oyun alanı savaş meydanına dönüştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler