Yayınlanma: 28.02.2025 - 19:22

Güncelleme: 28.02.2025 - 19:22

Survivor All Star 2025'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında, birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. 26 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi? 28 Şubat Cuma kim elendi? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son isim eleme düellosunu kaybeden Mehmet oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Senem, Meryem ve Asena eleme potasına dahil olan isimlerdi. Haftanın son eleme adayı olarak dün konseyde Yağmur seçildi.

Asena - Senem, Yağmur - Meryem düellolarının ardından veda eden isim belli olacak.

Meryem ve Senem finale kalan isimler oldu. Final karşılaşmasından sonra elenen isim belli olacak.