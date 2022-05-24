Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki 23 Mayıs 2022'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 09:21
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Seda Ocak'ın yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.

23 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Zorlu parkurda kadınlar mücadelesinde de erkekler mücadelesinde de kazanan gönüllüler takımı oldu.

Survivor'da dördüncü dokunulmazlık oyununa Ayşe ve Sema'nın tartışması damga vurdu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızılılar konseyde isim yazdı. Kırmızılılarda elenme adayı olarak Sude yazıldı.

Survivor'da ilk eleme adayı Berkan, ikinci eleme adayı Ayşe, üçüncü eleme adayı Hikmet olmuştu.

Survivor 2022 All Star'da elenen isim 24 Mayıs Salı günü belli olacak...


Survivor 2022 All Star acun ılıcalı TV8

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