Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki dokunulmazlığı kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?
Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Seda Ocak'ın yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.
20 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Zorlu parkurda kadınlar yarışın gönüllüler kazandı. Erkeklerde ise ünlüler yarışmada galip geldi. Finalde ise ünlüler günün kazananı oldu.
Böylece kırmızı takım üst üste 7. kez dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu. Ünlü takımı pizza ödülünün de sahibi oldu.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler konseyde isim yazdı. Gönüllülerde dokunulmazlığın sahibi Hikmet oldu.
Gönüllüler eleme adayı olarak Berkan'ı gösterdi.
Survivor 2022 All Star'da elenen isim 24 Mayıs Salı günü belli olacak...
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Maymun çiçeği virüsü dünyada yayılıyor
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama