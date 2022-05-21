Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:56

Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Seda Ocak'ın yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.

20 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Zorlu parkurda kadınlar yarışın gönüllüler kazandı. Erkeklerde ise ünlüler yarışmada galip geldi. Finalde ise ünlüler günün kazananı oldu.

Böylece kırmızı takım üst üste 7. kez dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu. Ünlü takımı pizza ödülünün de sahibi oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler konseyde isim yazdı. Gönüllülerde dokunulmazlığın sahibi Hikmet oldu.

Gönüllüler eleme adayı olarak Berkan'ı gösterdi.

Survivor 2022 All Star'da elenen isim 24 Mayıs Salı günü belli olacak...



