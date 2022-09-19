Süslü Kadınlar Karşıyaka’dan geçti
Rengarenk kıyafetleriyle süslü bisikletleriyle bir araya gelen kadınlar, topuklu ayakkabılarıyla pedal çevirdi. Karşıyaka’nın ev sahipliğinde yapılan etkinlik görenleri hayran bıraktı.
İzmir’de Karşıyaka, uluslararası boyut kazanan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na ev sahipliği yaptı. 10’uncu yılında, dünyanın ve Türkiye’nin birçok kentinde eş zamanlı olarak düzenlenen büyük organizasyonun ana turu Karşıyaka’da gerçekleşti. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nda buluşan yüzlerce bisikletli kadın, hep birlikte pedal çevirdi. Rengarenk kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle kenti şölen yerine dönüştüren kadınlar, DJ Ersin’in Anıt önünde sergilediği performansla da eğlence dolu anlar yaşadı, turun 10. yılını coşkuyla kutladı.
“İZLEMEYE DOYAMADIM”
Büyük ilgi gören etkinliğe, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay da katıldı. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür eden Tugay “Karşıyaka'da bugün öyle bir gurur yaşadım ki izlemeye doyamadım. İyi ki Karşıyaka var, iyi ki İzmir var, iyi ki böyle binlerce güzel kadın var. Çok gururluyum” dedi.
“İYİ Kİ KARŞIYAKA’DAYIZ”
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun kurucusu Sema Gür de “İyi ki Karşıyaka’da, doğru yerde yapmışız bu etkinliği. Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a sonsuz teşekkür ediyorum. O bizi anladı, ne yapmaya çalıştığımızı anladı. Sahneyi kadınlara bırakmak istedi, o kadar da nazik bir insan. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Eşi Öznur Tugay ise geçen yıl turumuza sessiz sedasız geldi, çok şık bir şekilde arkalarda bisiklet sürdü. Bu yıl da bize muhteşem bir ev sahipliği yaptı. Sayın Öznur Tugay’a da sonsuz teşekkürler” diye konuştu.
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