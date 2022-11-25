İzmir Barosu: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz

25 Kasım 2022 Cuma, 16:45

İzmir Barosu üyesi kadın avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde sokağa çıktı.

İzmir Barosundan Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz”, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Vazgeçmiyoruz”, sloganları ile yürüdü.

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot, “Biz kadınlar biliyoruz ki, en temel insan hakkı olan yaşam hakkımızı bile korumayan/koruyamayan bir devlette yalnız yaşıyoruz.“ ifadelerini kullandı.

"ERKEK ADALETİ DEĞİL GERÇEK ADALET İSTİYORUZ"

2022 yılının 11 ayında 346 kadının erkekler tarafından katledildiği ifade edilen açıklamada “İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe konularak, sadece kanun önünde değil toplumsal hayatta da eşitlik sağlanıncaya, haklarımız güvence altına alınıncaya, kadına yönelik şiddet suçlarında etkin ve caydırıcı cezalar verilerek erkek şiddeti ve tahakkümü yeryüzünden silininceye kadar; “Erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz, İstanbul Sözleşmesi yaşatır, Sözleşmeden vazgeçmiyoruz!” diyerek haykırmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Av. Ot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Koruma kararlarına rağmen korumayan, koruyamayan kolluk, Şiddeti önlemeye, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik hiçbir politika üretmeyen siyasi iktidar, bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden çıktım diyen Cumhurbaşkanı, hukuk dışı keyfi uygulamayı iptal etmeyen Danıştay,

Tek suçlunun katiller olduğuna ikna etmeye çalışmayın bizi. Elinize kan bulaştı, biz biliyoruz.'Erk'ek şiddet öldürüyor, 'erk'ek yargı koruyor. Biz biliyoruz. Biz kadınlar,“Erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz, İstanbul Sözleşmesi yaşatır, Sözleşmeden vazgeçmiyoruz!” diyerek haykırmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz."