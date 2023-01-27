Susuz günlere hazır olun

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 07:28

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:28

Küresel iklim değişikliğinin etkileri ile İzmir’de aralık ayı hava sıcaklığı, geçen yıllara göre ortalamanın üç derece üzerinde, ocak ayının ilk 23 günlük hava sıcaklığı ise iki derece üzerinde seyretti. Yağışlar azaldı İzmir’de yağışlı gün sayısı ve metrekareye düşen yağmur miktarında da önemli bir düşüş yaşandı. Aralık ayında 13 gün olan yağmurlu gün ortalaması 6-7 güne düştü. Yağmurlu gün ortalaması 13 gün olan ocak ayının ilk 23 gününde sadece 4 gün yağışlı geçti.

Kentte metrekareye düşen yağış miktarına bakıldığında, aralık ayında uzun yıllar ortalamasında metrekareye 146.8 kilogram yağmur düşerken, bu rakam geçen yıl aralık ayında ise yüzde 31 azalarak 101.3 kilogram olarak kaydedildi. Ocak ayının uzun yıllar ortalamasında ise metrekareye 136.9 kilogram yağış düşerken, ocak ayı başından bu yana metrekareye 65.2 kilogram yağış düştüğü vurgulandı.

BARAJLARDA DOLULUK DÜŞTÜ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinde, barajların doluluk oranı geçen yıl ile karşılaştırıldığında, geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 54.33 olan İzmir’in en önemli içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 39.95’e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 46.96 olan Balçova Barajı yüzde 29.28’e, Ürkmez Barajı ise yüzde 75.1’den yüzde 39.26’ya düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 74.1 doluluk oranı varken bu oran yüzde 42.88’e, Güzelhisar Barajı ise yüzde 66.38’den yüzde 60.84’e geriledi.

YAŞAR: SON 52 YILIN EN SICAK ARALIK AYINI YAŞADIK

Türkiye’de bu yıl su sıkıntısı yaşanacağına dikkat çeken DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Ocak ayı da çok sıcak geçiyor. Bir de bu yıl yağış yok. Barajları dolduran yağışlar aralık ve ocak ayları yağışlarıdır. Ocak sonuna geliyoruz, hâlâ yağış yok. Geçen aralık ayında ortalama 146 kilogram yağış alırız. Ocak ayında 130 kilogram civarında yağış alırız. Kasım, aralık, ocak ve şubat ayları baraj için çok önemli aylardır. Geçen yıl bugünlerde İzmir’in ana su kaynağı Tahtalı Barajı yüzde 55 doluluk civarındayken bugün yüzde 39 doluluk var. Arada yüzde 16 fark var. Bu fark, İzmir’in 200 günlük suyu demek. O kadar ciddi bir sorun. Bu yaz Türkiye olarak su sıkıntısı çekeceğiz. Tarım konusunda ciddi bir tarımsal kuraklığa girdik. Bunun nedeni de hatalı su kullanımıdır” ifadelerini kullandı.

“SU KANUNU İÇİN ÇALIŞMALAR BİTTİ”

Önlem şart Yaşar, yakında suya yönelik su kanunu çıkacağını belirtip şöyle konuştu: “1969’lı yıllardan beri aynı kanunla yönetildik. Geçen yıldan beri yeni su kanunu için çalışmalar bitirildi. Su konusu özellikle yeraltı suları kontrol altına alınacak. Barajlardan kapalı ortamda su gelecek tarlalara. Damlama ile su verilecek ve bu sayede yüzde 65 tasarruf edeceğiz. Yeraltı sularını ancak kurak yıllarda biz kullanmak zorundayız ki bugün kullanmamız gerekiyordu. Şimdi suçu iklimlerde buluyoruz. Suç maalesef bizde” dedi.