'Süt Kuzuları' İzmir’de 30 ilçeye yayılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Süt Kuzusu projesini 11 ilçeden 30 ilçeye, proje kapsamında süt alınan üretici kooperatifi sayısı ise birden 6’ya çıkarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmesinin ardından 30 ilçeye yayılan proje kapsamında çocuklara her ay sekizer litre süt ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli Süt Kuzusu Şefi Enes Yaşar, “2019’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmesiyle birlikte projemiz 30 ilçeye ulaştı. Projemizden bugüne kadar 1-5 yaş arası 478 bin çocuk faydalandı. Süt Kuzusu projesi çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklerken çocuklarımızın da sağlıklı süte ulaşmasını sağlıyor” diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi altı üretici kooperatifinden satın aldığı sütü 58 farklı ekiple 619 mahallede kapı kapı dolaşarak dağıtıyor. Süt dağıtım personeli Deniz Engin Afacan, “Çocuklar artık bizi tanıyorlar. Bir bakıma biz büyüttük onları, yıllarca sütlerini biz temin ettik. Büyüttüğümüz çocukları görünce daha da mutlu oluyoruz. Üstelik onların kardeşlerine de süt veriyoruz. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Çocuklara süt verirken kendi çocuklarıma süt vermişim gibi mutlu oluyorum” dedi.
Daha önce kent genelinde süt dağıttıklarını söyleyen süt dağıtım personeli Ozan Kamer Yapa ise “Benim de çocuklarım var ve işimi çok severek yapıyorum. Çocuklar bizi gördüklerinde üzerimize koşup ‘Sütçü Amcalarımız gelmiş’ diyorlar. Onlarla olmaktan, bu işi yapmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.
Üç çocuk sahibi Fatma Sayın, “İlk oğlumdan beri süt alıyorum. Çocuklarım sütün tadını çok beğeniyor. Bakkaldan süt aldığım zaman o sütün tadını beğenmiyorlar, yani bakkal sütünü içmiyorlar. Maddi olarak da bize çok katkısı oluyor” dedi.
İki çocuk annesi Abide Emer ise “Süt Kuzusu projesinden çok memnunuz. Çocuklarım mamayı bıraktıktan sonra belediyenin dağıttığı sütleri içmeye başladı, hala da içiyorlar” şeklinde konuştu.
15 Haziran’da üreticilerle yapılan alım sözleşmesinin ardından Süt Kuzusu projesi 6 ilçe ile yeniden başladı.
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