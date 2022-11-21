Suudi Arabistan merkezli şirket, Umman'da 4 milyar dolarlık proje için Trump'la anlaştı

Suudi Arabistan merkezli "Dar Al Arkan" gayrimenkul şirketi, Umman'da 4 milyar dolar değerindeki bir proje için eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait şirketle anlaşmaya vardı.

AA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 00:05
Suudi Arabistan merkezli şirket, Umman'da 4 milyar dolarlık proje için Trump'la anlaştı
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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Dar Al Arkan ile Trump Organization'un Umman'da golf sahası, otel ve villalardan oluşan Aida projesi için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Anlaşmanın 16 Kasım'da imzalandığı aktarılan açıklamada, "Dar Al Arkan" ve Umman merkezli kalkınma ve turizm şirketi "Omran Group'un" ortaklığında başlatılan Aida projesinin başkent Maskat yakınındaki Yiti bölgesinde yer aldığı ifade edildi.

Maliyeti 4 milyar dolar olacak Aida projesinin, Umman'da 3,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği ve 10 yılda tamamlanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili daha sonra yeni detayların paylaşılabileceği vurgulandı.


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