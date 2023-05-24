Suya gömülen mezarlığa 'nakil' talebi

Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:57

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:08

Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde son günlerde yağışların artması ve karların erimesi taşkınlara yol açıyor. 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit Çayı üzerinde enerji üreten Torul Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi.

Çamlıca Mahallesi'ndeki mezarlık taşkın nedeniyle su altında kaldı. Mahalleli, 70’i aşkın çoğu sulara gömülen mezarın başka alana nakledilip ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.

"HER SENE MEZARLIĞI SU BASIYOR"

Aile mezarlığının su altında olduğunu belirten Şenol Bostanoğlu, "Mezarlıkta yakınlarımız var. Her sene mezarlığı su basıyor. Ölülerimiz suyun içinde. Yetkililerin, bu sorunla ilgili bir şeyler yapması bir an önce çare bulması gerekiyor. Su basınca mezarlığımıza giremiyoruz" dedi.