Türkan Saylan mezarı başında anıldı
ÇYDD Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, İstanbul Zincirlikuyu’daki mezarı başında dün anıldı.
Cüzzamla mücadelenin öncü isimlerinden tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 14’üncü yılında dün İstanbul Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 18 Mayıs 2009’da hayata veda eden, FETÖ’nün kumpas davalarında sorgulanan, gericiliğe karşı Aydınlanma mücadelesi verdiği için AKP ve FETÖ tarafından hedef alınan Saylan için düzenlenen anmaya ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile dernek üyeleri de katıldı.
Yüksel, “Türkan hocam gözünüz arkada değil, bunu biliyorum. Siz bedenen yanımızda olmasanız da öğrettiklerinizle, yaptığınız örneklerle hep yanımızdasınız, hep bizimlesiniz” ifadelerini kullandı.
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