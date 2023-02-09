T Tipi cezaevi nedir? T tipi cezaevinde kimler yatar?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 10:00

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 10:00

Türkiye'de de tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi iki çeşit cezaevi bulunmaktadır: tutuklu ve hükümlü cezaevi. Ancak birçok cezaevinde tutuklu ve hükümlüler bir arada barındırılmaktadır. Bu cezaevleri genel olarak üç tipte bulunur: açık, yarı-açık ve kapalı cezaevleri. Günümüzde yarı açık cezaevi uygulamasına son verilmiştir. Kapalı cezaevleri ile yüksek güvenlikli cezaevleri arasında fark bulunur.

Günümüzde cezaevleri niteliklerine göre ikiye ayrılır: Kapalı ve açık cezaevleri. Kapalı cezaevleri de yapı tipine ve barındıracağı hükümlü sayısına göre A tipi, B tipi, F tipi gibi birkaç türe ayrılır. Kapalı cezaevleri, kapasitelerine, tesislerine ve mimari yapılarına göre A tipi, B tipi, C tipi, E tipi, F tipi, L tipi, T tipi, S tipi R tipi ve Yüksek Güvenlikli olarak sınıflandırılmaktadır.

T TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

T Tipi İnfaz Kurumları İnşası tutuklu ve hükümlülerin sosyo-kültürel, sportif faaliyet imkanları ve daha özel yaşam alanları sunmak amacıyla birleşmiş milletler “Minimum ceza infaz kurumu kuralları” Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi “ Avrupa Ceza İnfaz Kurumları Kuralları” ve ulusal yasalara uygun olarak projelendirilmiştir. Bu ceza infaz kurumlarında; kurum müdürü, ikinci müdür, idare memuru, sayman ile yeterli sayıda doktor, diş hekimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, kâtip, sağlık memuru,infaz ve koruma başmemuru, teknisyen, infaz ve koruma memuru, hasta bakıcı, odacı, çamaşırcı, kaloriferci ve hizmetli görev yapmaktadır.

T TİPİ CEZAEVİ'NDE HANGİ SUÇLULAR YATAR?

Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

Hükümlülerin kişisel özellikleri, bedensel, aklî ve sağlık durumları, suç işlemeden önceki yaşamları, sosyal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleri, ahlâkî eğilimleri, suça bakış açıları, hükümlülük süreleri ve suç türleri belirlenerek, durumlarına uygun infaz kurumlarına ayrılmaları ve bunlara göre saptanacak infaz ve iyileştirme rejimi; gözlem, inceleme ve değerlendirme yöntemiyle çalışan gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya kapalı ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde yapılır. Hükümlüler, işledikleri suç tiplerine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve davranışları nedeniyle sıkı gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekip gerekmediğine göre yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına veya normal güvenlikli ceza infaz kurumlarına veya açık ceza infaz kurumlarına gönderilirler. Hükümlü; izin, hastaneye, Cumhuriyet Başsavcılığına veya duruşmaya sevk, eğitim, öğretim, işyurdu, cezanın ertelenmesi, salıverilme, nakil, deprem, sel gibi doğal afet ve yangın hâlleri dışında ve yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir olmadıkça kapalı kurumun dışına çıkarılamaz.

HATAY T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU NEREDE?



Hatay İli, yayladağ İlçesi, Yukarıokçular Mahallesi sınırları içerisinde cezaevi caddesi üzerinde bulunmaktadır.Hatay şehir merkezine 20 km uzaklıktadır. Ulaşım Antakya - Yayladağ arasında düzenli olarak çalışan özel dolmuşlar ile sağlanmaktadır.

İl dışından özel araçla gelecekler için ulaşım istikameti : Honda Plaza Kavşağından otogar istikameti çevre yolu üzerinden harbiye istikametini takip ederek Yukarı okçular Mahallesine doğru hareket etmeleri en kısa istikamet olacaktır.

HATAY T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUM'UDA KAÇ KİŞİ VAR?

Kurumun kapasitesi 1000 kişidir.









