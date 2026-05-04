T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda arıza: Sefer düzeni değişti!

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin kısmi olarak sürdürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, arıza nedeniyle hattın iki ayrı bölüm halinde işletildiği belirtilirken, ekiplerin normal sefer düzenine dönülmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Ekiplerin seferleri normale döndürmek için çalışmaları sürüyor.