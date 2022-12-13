Taburcu olduktan 3 gün sonra rahatsızlanmıştı: Selim bebek kurtarılamadı

Diyarbakır'da, soğuk algınlığı şüphesiyle götürüldüğü hastanede 5 günlük tedavinin ardından taburcu edilen 1 yaşındaki Selim Kırdak, 3 gün sonra rahatsızlanınca kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 15:59
Taburcu olduktan 3 gün sonra rahatsızlanmıştı: Selim bebek kurtarılamadı
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Yenişehir ilçesinde Kırdak ailesi, soğuk aldığı gerekçesiyle bebekleri Selim’i, 5 gün önce Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Muayenenin ardından Kırdak, hastaneye yatırıldı. Küçük Selim, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

YİNE RAHATSIZLANDI

Taburcu olduktan sonra da reçete edilen ilaçların verilmesine devam edilen Selim bebek, 3 gün sonra rahatsızlanınca aile tarafından bu kez Bağlar ilçesinde oturdukları mahallenin yakınındaki özel hastaneye götürüldü.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Selim Kırdak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kırdak'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Selim Kırdak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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