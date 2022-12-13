Taburcu olduktan 3 gün sonra rahatsızlanmıştı: Selim bebek kurtarılamadı
Diyarbakır'da, soğuk algınlığı şüphesiyle götürüldüğü hastanede 5 günlük tedavinin ardından taburcu edilen 1 yaşındaki Selim Kırdak, 3 gün sonra rahatsızlanınca kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
Yenişehir ilçesinde Kırdak ailesi, soğuk aldığı gerekçesiyle bebekleri Selim’i, 5 gün önce Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Muayenenin ardından Kırdak, hastaneye yatırıldı. Küçük Selim, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
YİNE RAHATSIZLANDI
Taburcu olduktan sonra da reçete edilen ilaçların verilmesine devam edilen Selim bebek, 3 gün sonra rahatsızlanınca aile tarafından bu kez Bağlar ilçesinde oturdukları mahallenin yakınındaki özel hastaneye götürüldü.
KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Selim Kırdak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kırdak'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.
Selim Kırdak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Bilgin'den EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'
- Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- İlahiyatçı Cemil Kılıç gerçekleri tek tek anlattı...
- İsmailağa'da skandallar bitmiyor
- 'EYT mi, o ne' deyip kıkırdadı
- Pandemi sonrası 'patlayan kafa sendromunda' artış var
- Hükümet masaya bu rakamla oturacak!