Tabuttayken hayatta olduğu belirlenmişti: Hastanede hayatını kaybeden yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 15:52

Güncelleme: 10.10.2024 - 15:52

Fatih Ayvansaray Mahallesi’ndeki Hacı İlyas Yatağan Camii’nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda hayatını kaybettiği ifade edilen 84 yaşındaki Halit Bayşu’nun tabutundan cenaze namazı hazırlıkları sırasında ses gelmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşadığı tespit edilen Bayşu’yu hastaneye kaldırmıştı. Halit Bayşu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

YAŞLI ADAM İÇİN İKİNCİ KEZ CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan yaşlı adamın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Halit Bayşu’nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere ikinci kez Fatih Ayvansaray Mahallesi’ndeki Hacı İlyas Yatağan Camii’ne getirildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Halit Bayşu’nun cenazesi öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına götürüldü.

"ADAM NEFES ALIYOR, SES GELİYOR VE BU ŞEKİLDE GÖMÜLECEKTİ"

Olayı anlatan Halit Bayşu’nun yakını Özlem Dedeoğlu, “Kızı orada da duymuş. Orada da yüzünü açtırmış, tamam ölü deyip tekrar kapatmışlar. Buraya geldikten sonra kızı Jale Hanım babasının tabutuna sarılarak, ses geldiğini duyuyor. Torunu Ayşe ses geldiğini duyunca ambulans çağırarak annesine haber veriyor. Annesinin ağlamasına ve bağırmasına dayanamıyor. Dün burada tabutunun açtılar. Ambulans geldi, kalp masajı yaptılar, ambulansın içine aldılar. Nabza bakıyorlar, nabız var, kalbe bakıyorlar, kalp atışı var. Adam nefes alıyor, ses geliyor ve bu şekilde bu adam gömülecekti. Böyle bir şeyi hiç hayatınızda duydunuz mu? Cenaze kaçta vefat etti ben bilmiyorum. Gelen habere göre sabah ölmüş, öğle namazında defnedilecek diye bir haber geldi” dedi.

"BURAYA GELDİM, BABAM YAŞIYOR DEDİM, SES GELİYOR DEDİM"

Hayatını kaybeden Halit Bayşu’nun kızı Jale Dedeoğlu, “Bu bütün herkese bir uyarıydı. İnsanlar öldü diye hemen mezara gömmesinler, beklesinler. Sesi ben duydum. Böyle tabuta vurduğunu duydum. Hem ayak ucundan hem de başından vurduğunu duydum. Ben orada çıldırdım. Bana orada kimse inanmadı. Buraya geldim, babam yaşıyor dedim, ses geliyor dedim. Ben yalan mı söylüyorum, dedim. Onlar da duyunca şok oldular, babam karnından nefes alıyordu” şeklinde konuştu.

"HERKES ’HAYATIMIZDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUZ’ DEDİLER"

Halit Bayşu’nun oğlu Yiğit Bayşu, “Babamın boğazı delinmişti, boğazından nefes alıyordu. Bir hırıltı sesi vardı. İlk başta ambulansta gelen arkadaşlar, inanmadılar. Cihaza takıldıktan sonra onlarda şaşırdılar. Hemen videoya çekmeye başladılar. O arkadaşlar da bu video var. Savcı da bu olaya inanamadı. Herkes hayatımızda biz ilk defa böyle bir şey görüyoruz dediler. Ama bir insanı diri diri morga atmak, diri diri fişinin çekilmesi hiçbir insanoğlunun hak etmediği bir durumdur. Hastaneyle hiçbir şekilde görüşmeyeceğim. Hastaneden şikayetçi olacağım. Yaşayan bir adamın diri diri bir şekilde fişi çekildi. Bize verilen raporda 14.30 ölüm saati yazıyor. İki tane ölüm saati var. Beni burada tek ilgilendiren durum. Babam 3 - 4 saat diri diri tabuta konuldu, morgun içinde olması kim bilir ne yaşadı? Gasilhane’de de böyle bir durum oldu, onu söylediler” ifadelerini kullandı.