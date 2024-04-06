Tacikistan vatandaşlarına verilen vize muafiyeti kaldırıldı

Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 00:27
Tacikistan vatandaşlarına verilen vize muafiyeti kaldırıldı
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Resmi Gazete'nin 6 nisan sayısında yayımlanan duyuruya göre Tacikistan ile Türkiye  Cumhuriyeti arasında mevcut olan vize muafiyeti antlaşması son buldu. Böylelikle Tacikistan vatandaşları Türkiye'ye seyahat etmeleri halinde vize başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar.


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