Tacikistan vatandaşlarına verilen vize muafiyeti kaldırıldı
Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı.
Resmi Gazete'nin 6 nisan sayısında yayımlanan duyuruya göre Tacikistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mevcut olan vize muafiyeti antlaşması son buldu. Böylelikle Tacikistan vatandaşları Türkiye'ye seyahat etmeleri halinde vize başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar.
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