Tacizci müdür Bayram Demirci'ye hapis cezası verildi

29 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Sinop Gerze’deki bir okulun müdür yardımcısı Bayram Demirci’nin iki kız öğrenciyi taciz ettiği davayla ilgili karar açıklandı.

Demirci’nin telefonunda yapılan incelemelerde mesaj yoluyla da tacizde bulunduğu belirlenirken dünkü karar duruşmasında Demirci’ye her bir öğrenci için 4 yıl 8 ay 7’şer günden toplam 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verildi. Öğrenciler adına duruşmaya katılan avukat Yasemin Küçük ise kararı eleştirdi. Küçük, istinaf yoluna başvuracaklarını belirterek “Mahkeme tarafından verilen ceza suçun karşılığı olarak tatmin edici bir ceza olarak görülemez” dedi.

ODADAN AĞLAYARAK ÇIKTILAR

Sinop’un Gerze İlçesi Kadı Mahallesi’ndeki Belören Ortaokulu’nun Müdür Yardımcısı Bayram Demirci, 5 Mart 2020’de deneme sınavı kitapçığı vermek üzere iki kız öğrenciyi odasına çağırdı. Öğrencilerin odadan ağlayarak çıkması üzerine okulun diğer öğretmenleri çocukların ifadelerine başvurdu. Okul öğretmenlerinin taciz olayını polise bildirmesi üzerine Demirci gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.