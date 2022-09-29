Tacizci müdür Bayram Demirci'ye hapis cezası verildi
Sinop'taki bir okulda görevli Bayram Demirci, iki kız öğrenciyi istismar etti. Olayın görüldüğü dava ile ilgili açıklanan kararda 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verildi.
Sinop Gerze’deki bir okulun müdür yardımcısı Bayram Demirci’nin iki kız öğrenciyi taciz ettiği davayla ilgili karar açıklandı.
Demirci’nin telefonunda yapılan incelemelerde mesaj yoluyla da tacizde bulunduğu belirlenirken dünkü karar duruşmasında Demirci’ye her bir öğrenci için 4 yıl 8 ay 7’şer günden toplam 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verildi. Öğrenciler adına duruşmaya katılan avukat Yasemin Küçük ise kararı eleştirdi. Küçük, istinaf yoluna başvuracaklarını belirterek “Mahkeme tarafından verilen ceza suçun karşılığı olarak tatmin edici bir ceza olarak görülemez” dedi.
ODADAN AĞLAYARAK ÇIKTILAR
Sinop’un Gerze İlçesi Kadı Mahallesi’ndeki Belören Ortaokulu’nun Müdür Yardımcısı Bayram Demirci, 5 Mart 2020’de deneme sınavı kitapçığı vermek üzere iki kız öğrenciyi odasına çağırdı. Öğrencilerin odadan ağlayarak çıkması üzerine okulun diğer öğretmenleri çocukların ifadelerine başvurdu. Okul öğretmenlerinin taciz olayını polise bildirmesi üzerine Demirci gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Yarın bu saatlere dikkat: 81 ilde eş zamanlı
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- 'Seçim zammı yüksek olacak'
- 'Sahadaki CHP' anketleri etkiledi
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- 'Merkez'den bankalara yeni talimat
- AYM'den Seçim Kanunu'yla ilgili karar