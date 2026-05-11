Tahliye edilen Esra Işık: Anlım ak başım dik girdim, anlım ak başım dik çıktım

Muğla'nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı çevresindeki 7 köyü kapsayan acele kamulaştırılmasına karşı yapılan bilirkişi keşfi sırasında yaşanan protestoların ardından “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 30 Mart’ta gözaltına alınan ve 42 gündür tutuklu bulunan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık ailesiyle kucaklaştı. Işık, Şakran Cezaevi'nden çıkarak İzmir Barosu’nda annesi Nejla Işık ile buluştu. Anne Işık, İkizköy’den topladığı çiçekleri kızına Esra Işık’a verdi.

“NEREYE KADAR BİZİ MÜLKSÜZLEŞTİRECEKSİNİZ? “

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Esra Işık, tahliye haberini mahkûm arkadaşlarının verdiğini söyledi. Işık, “Köyümü, toprağımı, memleketimi savunduğum, sahip çıkmaya çalıştığım için 42 gündür tutukluydum. Bugün günlerdir sürgün edildiğim ailemden, toprağımdan, köyümden ayrıydım ve bugün kavuşacağım. Şunu söyleyebilirim, biz çok acılar çektik. Biz üç kuşaktır mücadele ediyoruz. Benim anneannemin köyü yok edildi. Benim dedemin köyü de yok edildi. Benim babaannemin de köyü yok edildi. Daha nereye kadar yok edeceksiniz bizi? Nereye kadar bizi yoksullaştıracaksınız? Nereye kadar bizi mülksüzleştireceksiniz? Nereye kadar bizi insanlıktan, yurttaşlıktan çıkaracaksınız diye soruyoruz" dedi.

Tutuklanmasının bir gözdağı olduğunu vurgulayan Işık, "Beni, aileme, başta aileme ve köylülerime, sonra da bu memlekette hakkını arayan herkese gözdağı olsun diye tutukladığınızı biliyoruz. Ama biz bu yoldan dönmeyiz. Biz haklıyız. Ben sadece toprağımı savundum. Anlım ak başım dik girdim, anlım ak başım dik çıktım. Bundan sonra; evet, bugün özgürlüğüme kavuşmuş olabilirim ama benim için gerçek özgürlük topraklarımın özgürlüğe kavuştuğu gündür. Topraklarımın kurtulduğu gündür" dedi.

'BU ŞİRKET TOPRAKLARIMIZDAN ELİNİ AYAĞINI ÇEKSİN'

Mücadelenin kazanımlarına da değinen Işık, "Topraklarımız için evet bir yürütmeyi durdurma kararı verildi Danıştay'dan. Sonsuz teşekkürler. Bu ülkede gerçekten adaletin sağlanabileceğini yine de bu zor günlerde bize gösterdikleri için. Ama bu iş bitmeden, sadece yürütmeyi durdurma kararı ile olmayacak. Biz gerçek bir adım bekliyoruz. Biz artık bu şirket topraklarımızdan elini ayağını çeksin defolup gitsin istiyoruz. Biz artık insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca mezarlarımıza, zeytinimize, yaşamımıza sahip çıkarak insanca yaşamak istiyoruz. Bize bunu çok görmeyin" diye konuştu.

'BİZİM MÜCADELEMİZİ KIRAMAZSINIZ'

"Benim gibi cezaevlerinde haksız hukuksuz yere tutulan onlarca insan var" diyen Işık, şöyle devam etti:

"Bizim mücadelemizi kırmak istediler ama bizim mücadelemiz öyle bir günde kurulacak bir mücadele değil. Bir günde kırılamaz bizim mücadelemiz. Biz yılların acısıyla çünkü bugün buradayız. Yılların acısıyla biz bu mücadeleye çıktık. Bir günde de, bir yılda da, bir ömürde de bizim mücadelemizi kıramazsınız. Bugün Esra'yı tutuklarsınız, yarın Necla'yı tutuklarsınız, öbür gün başka birisini tutuklarsınız. Yörük babaannem demiş ki ‘hakkını arayanlara kelepçe dayanmaz, kelepçeler yetmez.’ Hakkını arayanlara, hakkının peşinden koşanlara kelepçeler yetmez bu memlekette. Ne olursa olsun bu yolda yürümeye, topraklarımız özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Benim bugünkü tahliyemin esas kaynağı dışarıda verilen bu haklı mücadeledir, bu meşru mücadeledir. Benim annemin, benim köylülerimin, benim tüm sevdiklerimin, benim bu memleketinin havasını, suyunu, toprağını seven bütün güzel yürekli memleketimin insanlarının verdiği mücadele bizim mücadelemize sahip çıkmasının eseridir. Bana demişler; 'işte kaçma şüphesi var', ben şimdi koşa koşa köyüme gidiyorum, insanlarıma gidiyorum. Orada bayram havası var, bize bayram daha erken geldi bu bayramda. Bundan sonra aynı kaldığımız yerden çok daha güçlü şekilde çıkacağız. Tüm cezaları, ödediğimiz tüm bedelleri göğsümüzde tam şurada, tam şurada onur madalyası olarak taşıyıp yürüyeceğiz biz bu yolda. Bunu herkes bilsin, bizi herkes duysun. Mücadelemiz kaldığı yerden tüm gücüyle devam edecek” dedi.

AYTAÇ: ESRA IŞIK SONRAKİ KEŞİFLERE ENGEL OLMASIN DİYE TUTUKLANDI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kemal Aytaç ise, “Esra Işık sonraki keşiflere engel olmasın diye tutuklandı. Hem yurt dışı yasağı hem de adli kontrol uygulanması isteniyor. Gerçekten bunu anlamak mümkün değil. Yani böyle bir kararı kabul etmemiz elbette mümkün değil. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çevreyi, doğayı, yaşamı savunacağız. Esra da bunu yapacak” dedi.

Öte yandan savcılık Işık’ın tahliye kararına itiraz etti.