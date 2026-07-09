Tahliye edilen İnan Güney ilk olarak babasının evine gitti

İBB davasında 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşmasında, aralarında tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

ÖZGÜR ÇELİK KARŞILADI

Tahliye kararının ardından Güney, cezaevinden çıktı. Güney, cezaevinden çıktıktan sonra baba evine giderek ailesiyle bir araya geldi. İnan'ı burada eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer karşıladı.

''CEZAEVİ OLARAK GÖRMEDİK''

Güney, babasının evinin balkonundan yaptığı konuşmada “11 aydır anne babaya, yâre ve çocuklara hasret tek başımıza hücrede kaldık. Biz bunu cezaevi olarak görmedik. Biz bunu bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi olarak gördük” dedi.