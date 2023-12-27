Tahliye için 24 saat verdiler!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2023 - 04:00

Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde ilan edilen 207 hektarlık rezerv alan bölgelerinde bazı binaların “ağır hasarlı olmadığı halde riskli yapı ilan edildiği” belirtilirken karara itiraz için sadece iki gün süre verildi. İtiraz edemeyen yurttaşlara evlerini tahliye etmeleri için verilen zaman ise yalnızca bir gün.

Hatay Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Antakya Emek Mahallesi’nde riskli bölge ilan edilen az ve orta hasarlı binalar için iki günlük sürenin dolmasının ardından itiraz edilmeyen binalar için “Bir gün içinde binanın tahliyesinin sağlanması gerekmektedir” ifadelerinin kullanıldığı tebligat hazırlandı. Tebligatta, binaların tahliye edilmesi için “gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımının” sağlanabileceği” belirtildi.

MESAJ BİLE ATMADILAR

Öte yandan riskli alan bölgesinde bulunan Ulucami Mahallesi’ndeki Dolaşık Sokak ve Kemalpaşa Caddesi, Yeni Camii Mahallesi Kemalpaşa Caddesi, Emek Mahallesi 3315, 3330 ve 3331 Sokak’ı kapsayan başta bir tebligat daha yayımlandı. Bu tebligatta “6306 Sayılı Kanun’un 6/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca riskli yapı tespiti işlemi bu ilan ile bina maliklerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır” ifadeleri yer aldı. 26 Aralık tarihli tebligatta binalar için itiraz süresinin yarın dolacağı belirtildi.

Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan, “Sağlam binalar yıkılacak kaygımızda haklı çıktık maalesef. Hem riskli hem rezerv alandaki uygulamalar benzeşmeye başladı” dedi. Alkan şöyle konuştu: “Son gelişmenin de yine muhtarlıklar ve binalara asılan ilanlarla duyurulması söz konusu. Tepkilere rağmen mesaj bile atmadılar. İnsanlar sürekli rezerv ve ya da riskli alandaki binalarına gidip de haklarında bir karar verip verilmediğini mi kontrol edecekler? Az veya orta hasarlı binalarla ilgili riskli yapı tespiti yoluyla el koyma ve yıkım aşamasına ışık hızıyla geçildiğine tanıklık ediyoruz. Bu ne acele?”

MALZEME YETERSİZ, İŞÇİLİK HATALI...

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Said Bey Sitesi A Blok’un depremde yıkılması ve 16 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin beş sanık, müteahhit H.Ç; şantiye şefi H.İ.U. statik proje ve uygulama denetim görevlisi Y.K. yapı denetim şirketi yetkilisi H.Y. ve kontrol elemanı M.Y. hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede donatı detaylandırması eksikliğine, malzeme kalitesi yetersizliğine, işçilik hatalarına, şüphelilerin mesleğinin ve kanunun yüklediği sorumlulukları yerine getirmemiş olmalarına vurgu yapıldı