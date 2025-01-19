Tahta var, öğrenciye yemek yok: Bakan Yusuf Tekin, eğitimin sorunlarını umursamadı, bol bol övündü

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

İstanbul’da okul açılışı ve karne dağıtım törenine katılan Tekin, “Türkiye fiziki göstergeler itibarıyla, sınıf başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve okullarımızın teknolojik altyapısı itibarıyla dünyada örnek gösterilen bir ülke. Hemen hemen bütün ortalamalarda OECD ortalamalarının üzerine çıktık. Neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta bulunan tek ülke dünyada Türkiye” dedi.

MİLYONLAR OKULDAN UZAK

Türkiye’nin sınıf başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından örnek gösterildiğini savunan Bakan Tekin eğitim dışında kalan 1 milyon atanmayan öğretmen ve 612 bin 814 çocuğu unuttu. 1.5 milyon çocuğun ise örgün eğitimin dışında kaldığına değinemedi.

Okul tuvaletine sabun, tuvalet kağıdı ve havlu koymayan bakanlığın bakanı Tekin, “teknolojik altyapı” vurgusu yaptı. Okulları temizlenmeyen ve korunmayan Türkiye gerçeğini unutan Tekin, “Teknolojik altyapıda örneğiz” dedi.

ÖĞRETMENE ÜCRET ÖDENMEDİ

Hemen hemen bütün ortalamalarda OECD ortalamalarının üzerine çıkıldığını öne süren Tekin, eğitime bütçeden “aslan payı” ayırmakla övünüp asgari ücretin bile altında ücretlerle güvencesiz bir şekilde çalıştırılan 100 bine yakın ücretli öğretmenin ücretini ödeyemediklerini söyleyemedi.

TAHTA İLE ÖVÜNDÜ

Çocuklara bir öğün yemeği çok gören, çocukları MESEM’lerde ucuz işgücü olarak sermayeye ve ölüme terk eden, laik eğitimi baltalayan pedagojik cinayet aracı ÇEDES ile çocukların psikolojisinin alt üst olmasını sağlayan bakanlığın bakanı Tekin, tüm bu sorunlar dururken sadece akıllı tahta övmekle yetindi ve “her sınıfında akıllı tahta olan tek ülke olduğumuzu” ifade etti.