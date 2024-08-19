Tahtalı Barajı yeniden çalışmaya başladı
Menderes’teki orman yangını nedeniyle devre dışı kalan Tahtalı Barajı tekrar devreye alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, Menderes’teki orman yangını nedeniyle devre dışı kalan Tahtalı Barajı ana su yapısı yeniden faaliyete alındı.
Yapılan açıklamada, “Tahtalı Baraj havzasındaki yangınla birlikte kesilen elektrik nedeniyle devre dışı kalan Tahtalı Barajındaki su pompaları tekrar devreye alındı” denildi.
İZSU ekiplerinin gün boyu kontroller yaptığı tesislerde, enerji nakil hatlarının sorunsuz çalışması neticesinde su pompalarının olduğu tesis tekrar devreye alındı. Tesisin çalışmasıyla birlikte İzmir’e kesintisiz olarak su verileceği bildirildi.
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