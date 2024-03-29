Takip sonucu durduruldu, araçtan çıkanlar şaşırttı!

Manisa'da takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta çok sayıda sentetik hap ile sentetik hap yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:36
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Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda, il merkezinde H.B.E. adlı şahsın kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda; 2 adet varil içerisinde kapsüllenmeye hazır vaziyette 50 kilogram ağırlığında sentetik ecza hapı yapımında kullanılan toz ham madde, 200 bin adet sentetik ecza hapı, 7 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçu kapsamında gözaltına alınan H.B.E. adlı şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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