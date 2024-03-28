Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Karabük’te uyuşturucu ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:43
Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmalarına devam ediyor.

İl merkezinde şüphe üzerine durdurulan O.A.’nın üst aramasında daralı ağırlığı 43,37 gram macun halinde esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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