Takla atan araçta hayatını kaybetti!
Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, takla attı. Refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen araçta sıkışan otomobilin sürücüsü ise, hayatını kaybetti.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı. Refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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