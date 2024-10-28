Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kırsal Höyükdibi Mahallesi yakınlarında 21 ES 560 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taş yığınına çarpıp takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Abdurrahman Dağdelen’in hayatını kaybettiğini, N.A. ve E.A’nın yaralandığını belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #diyarbakır
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Özel'den Erdoğan'a: Artık sözcünün görevi bitti!
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama
- İsrail’e dokundurmayan İslamcılar
- Öğretmen eşini 'baba mirası' yüzünden öldürmüş!
- Karanlık isme 'varlık' onayı
- Mamalarına su yerine alkol konuldu: 1 bebek öldü!
- Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
- İtalya'da 8 gollü müthiş maç!