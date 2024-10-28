Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:29

Edinilen bilgilere göre, kırsal Höyükdibi Mahallesi yakınlarında 21 ES 560 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taş yığınına çarpıp takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Abdurrahman Dağdelen’in hayatını kaybettiğini, N.A. ve E.A’nın yaralandığını belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #diyarbakır

İlgili Haberler

Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'da iş insanlarına seslendi: 'Terör, demokrasinin de kalkınmanın da düşmanıdır'

Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'da iş insanlarına seslendi: 'Terör, demokrasinin de kalkınmanın da düşmanıdır'
Diyarbakır'da bir garip olay: Kasaptan çaldığı 'karkas et' ile mangal yaptı, cezaevine gönderildi

Diyarbakır'da bir garip olay: Kasaptan çaldığı 'karkas et' ile mangal yaptı, cezaevine gönderildi
Hayvana eziyetin son adresi Diyarbakır! Yaşlı köpeği boyayıp sattılar: 'Rengi turuncu değil, siyahtı'

Hayvana eziyetin son adresi Diyarbakır! Yaşlı köpeği boyayıp sattılar: 'Rengi turuncu değil, siyahtı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler