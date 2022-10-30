Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı. Kaza neticesinde otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 16 JCR 76 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak defalarca takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan 2 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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