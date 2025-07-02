Taklit ve tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti: Kıymalı börek ve sucukta sakatat, çay ve köftede gıda boyası...

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini yayınladı. Sucuktan köfteye, Adana kebaptan kıymalı börek harcına kadar pek çok üründe uygunsuz madde tespit edildi.

Bakanlık halk sağlığı ile oynayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor.

BAKANLIKTAN YENİ İFŞAATLAR

Türkiye genelinden çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı.

Bu zamana kadar domuz eti, tek tırnaklı (at, eşek) eti, sakatat etleri kullanıldığını açıklayan bakanlık, daha önce de ürünlerinde tağşiş olan Meşhur Sarıyer Börekçisi isimli firmayı bir kez daha ifşa etti.

Ayrıca çay ve köftede gıda boyası, sızma zeytinyağlarında tohum yağları, sucukta sakatat (baş eti), tereyağında süt harici yağlar tespit edildi.

İşte bakanlığın 1 Temmuz 2025 tarihli listede ifşa ettiği o markalar ve tespit edilen hileler...



