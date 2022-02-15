TAKSAV’dan İzmir’de 'Siyaset Okulu'

15 Şubat 2022 Salı, 22:37

Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf’ın (TAKSAV) İzmir’deki Siyaset Okulu başlıyor.

İzmir Buca’da yer alan Kozalak Kültür Kafe’de gerçekleştirilecek etkinliklerde sosyalizm, feminizm, laikilik ve gericilik gibi birçok konu masaya yatırılacak.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Gazeteci-Yazar Barış İnce, Akademisyen Anıl Aba ve Göksu Cengiz’in katılımcı olacağı buluşmaların ilki 27 Şubat tarihinde saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik 8 Mart ve Kadın Mücadelesi başlığını taşıyor.

Etkinliklere katılmak isteyenler +90 543 440 72 05 numaralı telefona ulaşarak kayıtlarını yaptırabilir.