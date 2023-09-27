Taksici, engelli TAG şoförünü tehdit edip videoya almış!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:33

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:33

İstanbul'da kangren haline gelen taksi sorunu hala çözülmeyi bekliyor.

Meydana gelen son olayda, bir taksici engelli TAG şoförünün yolcu almasına engel olarak tehditler savurdu. O anları kayıt altına alan taksici, engelli sürücüye zorla özür diletti.

Olaya tepki gösteren Martı TAG CEO'su Oğuz Alper Öktem, "Onuruyla mücadele veren engelli bir TAG sürücüsüne yaşatılanları lütfen izleyin ve bu vicdansızlara cevabını siz verin. Sarıçeriler, kuldan utanmıyorsanız Allah’tan korkun" ifadelerini kullandı.