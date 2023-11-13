Taksiciler yeniden zam istedi!

İstanbul’da faaliyet gösteren taksiciler taksimetre ücretlerine zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 18:13
Taksiciler yeniden zam istedi!
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İstanbul’da taksiciler giderlerin arttığı gerekçesiyle taksi ücret tarifelerine zam talebinde bulundu. TELE1‘e konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, demirbaş giderlerine gelen zamlardan dolayı yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduklarını söyledi.

“Demirbaşlara gelen zamlardan dolayı İBB’ye yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk” ifadelerini kullanan Aksu, “Yılbaşında toplu taşıma araçlarına, taksiye, minibüse, servise rutin zam yapılıyor. Biz de bundan dolayı talebimizi şimdiden ilettik” dedi.

Son yapılan ayarlamayla sarı taksilerde indi-bindi 70 TL, açılış 19.17 TL, kilometre başına ücret 13.75 TL olarak uygulanmıştı.


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