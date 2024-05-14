Taksilere araç içi kamera denetimi: 6 araç trafikten men edildi

Taksim Meydanı’nda trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, araç içi kamerası olmayan 6 ticari taksiye toplam 38 bin 634 TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:32
Taksilere araç içi kamera denetimi: 6 araç trafikten men edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım denetim ekipleri Taksim Meydanı’nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde araçlar durdurularak ticari taksilerde bulunması gereken araç içi kameralar kontrol edildi.

TAKSİ SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

Yapılan denetimlerde 5 ticari taksi, araç içi kamerası bulunmamasından dolayı bağlanarak trafikten men edildi. Men edilen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Sürücülere ise kişi başı 6 bin 439 TL olmak üzere toplamda 38 bin 634 lira para cezası uygulandı.


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