Taksim'de 'Duran Adam' eylemi... 18 genç gözaltına alındı!

İstanbul Taksim Meydanı'nda "Duran Adam" eylemi yapan 18 genç gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"10 DAKİKA İÇERİSİNDE GÖZALTINA ALINDILAR"

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"19 Mayıs 2025 gününden itibaren Saraçhane'de gece nöbeti tutan gençler, gezi eylemleri döneminde 'Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar. Bu durum, siyasal iktidarın demokratik hak kullanımına nasıl yaklaştığını gözler önüne sermektedir. Gözler önüne serdiği bir diğer gerçekse Taksim Meydanı ve Gezi Parkı korkusudur. İnsanların nerede yürüyeceğine veya nerede duracağına dair bir müdahale demokratik hukuk devletinde mümkün değildir. Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz, halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz."