Taksim’de ‘Duran Adam’ eylemi: 21 genç gözaltına alındı, 19 kişiye adli kontrol

İstanbul Taksim Meydanı’nda, Gezi eylemleri döneminin simgelerinden biri olan “Duran Adam” eylemini yeniden canlandırmak isteyen 21 genç, polis tarafından gözaltına alındı. Eylemin başlamasından yalnızca 10 dakika sonra gerçekleştirilen gözaltılarda, 2 çocuk Beyoğlu Çocuk Şube Müdürlüğüne, 19 kişi ise Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 21 kişiden 2’si çocuk olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Geriye kalan 19 kişi ise bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Avukat Mustafa Aydın Başalmaz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, gözaltı gerekçesi olarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1 maddesinin gösterildiğini belirtti. Başalmaz, “Bu kişiler sadece durdukları için gözaltına alındı. Ne slogan attılar, ne pankart açtılar. Taksim’de olmak tek başına suçmuş gibi davranılıyor. Bu durum, iktidarın Taksim’e ve Taksim’in tarihsel anlamına dair korkusunu ortaya koymaktadır ” ifadelerini kullandı.

''POLİS UYARI YAPMADAN MÜDAHALE ETTİ''

Başalmaz, gözaltına alınanların aktardıklarına göre polis ekiplerinin dağılın anonsu yapmadan gençlerin çevresini sardığını ve müdahale ettiğini belirtti. Gözaltına alınan gençler, “Ne dağılın uyarısı yapıldı, ne çıkış koridoru bırakıldı. Ters kelepçeyle gözaltına alındılar ve apar topar emniyete götürüldüler” dedi.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık, çocuklar dışında kalan 19 kişi için işlem yaptı. 18 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atma şartıyla adli kontrol talep edildi. Savcılığın tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ettiği bir kişi ise haftada dört gün imza ve yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF ÇEKEN BİR YURTTAŞ DA GÖZALTINA ALINDI

Avukat Başalmaz, gözaltına alınanlar arasında eyleme katılmadığı halde yalnızca fotoğraf çeken bir kişinin de bulunduğunu belirtti. Başalmaz,“Bu kişi sadece olanları izliyor ve birkaç kare fotoğraf çekiyor. Eyleme katılmadığını beyan etti. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.” sözlerini kullandı.