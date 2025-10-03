Taksim'de kan donduran cinayet: Para istedi, vermeyince katletti!

Olay, dün gece saatlerinde Beyoğlu Taksim Meydanı’nda bulunan metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.K, merdivenlerden çıkan İbrahim Halil H.’den para istedi. İstediği parayı vermeyince çıkan tartışma sonucunda bıçaklandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan İbrahim Halil H., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İbrahim Halil H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay sonrası Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarıyla yapılan görüşmeler ve güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından yapılan incelemede şüpheli E.K., Tarlabaşı Bulvarı'nda üstünde olayda kullanıldığı değerlendirilen kan lekeli bıçakla yakalayarak gözaltına alındı.

Olay sonrası şüpheli E.K.,. Şüpheli Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli E.K'nin, İbrahim Halil H'yi istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçakladığı öğrenildi.

Gece saatlerinde meydana gelen cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, şüpheli E.K.’nın daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi.