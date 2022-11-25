Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

25 Kasım 2022 Cuma, 16:59

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'nün taburcu edildiklerini duyurdu.



Vali Yerlikaya açıklamasında, "İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

