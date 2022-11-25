Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'nün taburcu edildiklerini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'nün taburcu edildiklerini duyurdu.
Vali Yerlikaya açıklamasında, "İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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