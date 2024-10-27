Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:54

Güncelleme: 27.10.2024 - 10:54

Taksim-Kabataş füniküler hattı bugün 15.00'e kadar işletmeye kapalı olacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır.

Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" ifadelerine yer verildi.