Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza
İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.
Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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