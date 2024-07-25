Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza

İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:46
Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza
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Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.

Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


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