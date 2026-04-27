Taksim Kazancı yokuşunda 1 Mayıs anması: Gözaltılar var

Taksim Kazancı yokuşunda 1 Mayıs anması: Gözaltılar var

27.04.2026 13:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Taksim Kazancı yokuşunda 1 Mayıs anması: Gözaltılar var

1 Mayıs eylemlerinde katledilenler için Taksim Kazancı yokuşunda gerçekleştirilmek istenen anmaya polis ekipleri müdahale etti. Müdahalede gözaltıların olduğu öğrenildi.

Birçok siyasi parti ve Demokratik Kitle Örgütü'nün katılımı ile 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi öncülüğünde Taksim Kazancı yokuşunda anma gerçekleştirilmek istendi.

1 Mayıs 1977'de katledilenleri anmak için toplanan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Öte yandan İstanbul Valiliği'nin aldığı karar ile Taksim metro istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştı.

GÖZALTILAR VAR

Taksim meydanı polis barikatları ile kapatılırken, karanfil bırakmak isteyen bazı kişiler ise gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Kızıl Parti Eş Sözcüsü Gün Çay Aydın ve Merkez Komite Üyesi Eren Çağlar Başbağ da olduğu öğrenildi.

Öte yandan sendika.org'un aktardığına göre, ellerinde karanfillerle yürüyenler abluka altına alındı.

Abluka altına alınanlar arasında Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır da bulunuyor

Anmayı yapmakta kararlı olduklarını söyleyen 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi ise olay yerinde oturma eylemine başladı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: 1 Mayıs'ta Kadıköy'deyiz
Taksim metro istasyonu kapatıldı: Abluka günler öncesinden mi başladı?
Hak-İş 1 Mayıs için adresini açıkladı: 'Damak tadını bilen arkadaşlarımız Bursa'da alışveriş yapmak istiyor'
