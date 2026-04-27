Taksim Kazancı yokuşunda 1 Mayıs anması: Gözaltılar var

Birçok siyasi parti ve Demokratik Kitle Örgütü'nün katılımı ile 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi öncülüğünde Taksim Kazancı yokuşunda anma gerçekleştirilmek istendi.

1 Mayıs 1977'de katledilenleri anmak için toplanan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Öte yandan İstanbul Valiliği'nin aldığı karar ile Taksim metro istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştı.

Taksim’de 1 Mayıs 1977 anmasına polis müdahalesi: Gözaltılar var



Çeşitli Demokratik Kitle Örgütleri, İstanbul Taksim’de 1 Mayıs 1977'de katledilenleri anmak için bir araya geldi



Polis anma töreninde müdahalede bulundu. Taksim meydanı polis barikatları ile kapatılırken, karanfil… pic.twitter.com/autJENVaKZ — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 27, 2026

GÖZALTILAR VAR

Taksim meydanı polis barikatları ile kapatılırken, karanfil bırakmak isteyen bazı kişiler ise gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Kızıl Parti Eş Sözcüsü Gün Çay Aydın ve Merkez Komite Üyesi Eren Çağlar Başbağ da olduğu öğrenildi.

Öte yandan sendika.org'un aktardığına göre, ellerinde karanfillerle yürüyenler abluka altına alındı.

Abluka altına alınanlar arasında Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır da bulunuyor

Anmayı yapmakta kararlı olduklarını söyleyen 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi ise olay yerinde oturma eylemine başladı.