Hak-İş 1 Mayıs için adresini açıkladı: 'Damak tadını bilen arkadaşlarımız Bursa'da alışveriş yapmak istiyor'

İktidara yakınlığıyla bilinen HAK-İŞ Konfederasyonu, bu yılki 1 Mayıs'ta da kendi kürsüsünü kurmak üzere farklı bir şehirde olacak. HAK-İŞ Bursa İl Başkanlığı’nda sendika üyeleriyle bir araya gelen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs’ta yapılacak kutlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ’in uzun yıllardır 1 Mayıs’ın ruhuna uygun, barışçıl ve kapsayıcı etkinlikler düzenlediğini iddia eden Arslan, "Dünyadaki 1 Mayıs etkinliklerini yakından takip ediyoruz. 1 Mayıs aslında haklarımızı elimizden alanlara karşı haklarımızı savunma, haklarımızı daha ilerletme, var olan sorunlarımızı yüksek sesle kamuoyuyla paylaşma ve taleplerimizi sıralama günüdür" dedi.

Türkiye’de geçmişte 1 Mayıs’ın kaos ve çatışma görüntüleriyle anıldığını ancak HAK-İŞ’in bu algının değişmesi için önemli "sorumluluk" üstlendiğini belirten Arslan, 2012’den itibaren Türkiye’nin tüm meydanlarını 1 Mayıs alanı olarak gördüklerini söyledi. Arslan "1 Mayıs’ta kaos, kavga, çatışma, kriz ve gerginlik olmadı. Ülkenin değişik illerinden sabah erken saatlerde yola çıkarak 1 Mayıs etkinliklerinde halay çekerek, türkü söyleyerek, Mehter Marşı’yla, Kur’an-ı Kerim’le, dualarla ve birlik beraberliğimizi haykırdığımız görüntülerle 1 Mayıs etkinlikleri yaklaşık 15 yıldır bu çizgide devam ediyor. Bu çizginin ülkemiz açısından çok kıymetli olduğunu biliyorum. Ülkemizin yeterince sorunları var. Yeni sorunlar üretmek yerine sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çaba sarf etmeliyiz" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZ ALIŞVERİŞ YAPACAK"

Tüm emekçileri 1 Mayıs’ta Gökdere Meydanı’na davet eden Arslan, Bursa’daki sendikaların il başkanlığı önünde toplanarak kortej halinde Gökdere Meydanı’na yürüyeceğini açıklayan Arslan, mitingin Bursa ekonomisi için önemli olacağını söyleyip "Bursa’ya aynı zamanda büyük bir katkı olacak. Gelen binlerce arkadaşımız Bursa esnafını da mutlu ediyor. Bütün restoranlarda rezervasyonlar yapılmıştır. Bursa’nın damak tadını bilen arkadaşlarımız Bursa’ya gelmek, alışveriş yapmak istiyor. Bu da şehre ciddi bir hareketlilik getiriyor" diye konuştu.

Geçen yıl Rize’de düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerinde esnafın teşekkür ettiğini belirten Arslan, Bursa’da da benzer bir atmosfer oluşacağını söyledi.