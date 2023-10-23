Taksim'de ilginç olay: Belaruslu kadın 'Koca arıyorum' dövizi açtı
Taksim İstiklal Caddesi'nde Belaruslu bir kadın, “Koca arıyorum” yazılı döviz açtı. Elindeki dövizle caddede dolaşan kadını gören yurttaşlar ise sıraya girerek fotoğraf çektirdi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde Polina Litvinova isimli 19 yaşındaki Belaruslu kadın, elinde “Koca arıyorum” ve sosyal medya hesabının kullanıcı adı yazan bir dövizle İstiklal Caddesi’nde dolaştı.
“Koca Arıyorum” yazılı dövizle uzun süre caddede tur atan Belaruslu kadın, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen yurttaşlara poz verdi. Kadının sosyal medyasından da yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Yaşanan ilginç olay cep telefonu tarafından kaydedildi.
"İYİ BİR ADAM ARIYORUM"
Yaptığı eylemin tamamen gerçek olduğunu söyleyen Polina Litvinova şu ifadeleri kullandı:
“Birçok insan neden bu tarz bir video yaptığımı soruyor. Epey dikkat çekiyorum zaten ama bu bir şaka değil. Gerçekten benimle ilgilenecek, güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum. Ve bugünlerde size bir cinsel obje gibi bakmayan bir adam bulmak çok zor. Eğer bu yöntemle koca bulmak yanlışsa başka nasıl bulunabilir bilmiyorum. İnsanların sizi sadece kullanmak istediği eş bulma gibi uygulamalardan mı bulmalıyım, siz söyleyin o zaman nereden bulacağım? Çünkü evlenilecek bir erkek bu tarz uygulamalar kullanmaz zaten. En azından böyle şeylere zaman harcamaz. O yüzden ben de böyle bir yol seçtim.”
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