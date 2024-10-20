Taksim’de Türk bayrağını kullanarak yurttaşlardan para alan 3 kadına para cezası

Yayınlanma: 20.10.2024 - 07:50

Güncelleme: 20.10.2024 - 07:50

Beyoğlu Taksim’de metrodan çıkan yurttaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı.

Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde yurttaşları bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı.

Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.