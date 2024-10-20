Taksim’de Türk bayrağını kullanarak yurttaşlardan para alan 3 kadına para cezası
Taksim'de Metro çıkışında yurttaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü yakalanarak ’Kabahatler Kanunu’ uyarınca toplamda 5 bin 862 TL para cezası kesildi.
Beyoğlu Taksim’de metrodan çıkan yurttaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı.
Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde yurttaşları bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı.
Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.
Etiketler: #taksim
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölüm nedeni belli oldu!
- Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!
- 'Hepsini bir gecede kamulaştıralım'
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- 'Yenidoğan' soruşturmasında kilit isim konuştu
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- Hastanelere peş peşe ruhsat iptalleri
- 'Epikriz raporları ile oynadım...'
- 'Katledilen bebek sayısı çok daha fazla...'
- Kasaplar Odası Başkanı'ndan akılalmaz 'kıyas' hesabı