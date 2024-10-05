Selahattin Demirtaş'ın annesine hakaret eden 'Jahrein'e para cezası

Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:31

Güncelleme: 05.10.2024 - 09:34

"Jahrein" lakabı ile tanınan yayıncı Ahmet Sonuç, eski HDP Eş Genel Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi hakkında yaptığı paylaşım sebebiyle para cezasına çarptırıldı. Sonuç, savunmasında "Sadece 3 harften oluşan yorumumun suç oluşturduğuna dair bir içtihat bulunmamaktadır" dedi.

Demirtaş'ın avukatı Hadi Cin, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek "Ahmet Sonuç bu hakareti müvekkilimin annesine, müvekkilimin siyasi görüşü sebepleriyle etmiştir. Cezanın en az 1 sene olması gerekir" ifadelerini kullandı.

T24'ten Ege Vural Hükümdar'ın haberine göre, sosyal medya platformu X'te yapılan "Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine özel uçakla Diyarbakır'a getirildi" paylaşımına "A.A.K." yorumunu yapan Ahmet Sonuç, bu ifade sebebiyle 35 bin 400 lira idari para cezasına çarptırıldı.

SONUÇ'UN AVUKATI: HAKARET DEĞİL BEDDUA

Sonuç, Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını şu sözlerle yaptı:

"Soruşturmaları kabul etmiyorum, hakaret suçundan sadece bir kez yargılandım ondan da 'hükmünü açıklanmasının geriye bırakılması' aldım. Henüz sonuçlanmamış biri soruşturmada suçu işlemişim gibi söylemlerde bulunulmasını kabul etmiyorum. Sadece 3 harften oluşan yorumumun suç oluşturduğuna dair bir içtihat bulunmamaktadır.”

Sonuç'un avukatı Sibel Çetin, savunmasında Sonuç'un sözlerinin hakaret içermeyen beddua olduğunu belirtti ve "A.A.K. harfleri hakaret içermemektedir. Müvekkilimin samimi beyanlarıyla belirttiği gibi 'Allah alayınızı kahretsin' ifadesinin kısaltmasıdır, suç değildir. En fazla beddua olarak değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

HADİ CİN: İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Kararı değerlendiren Selahattin Demirtaş'ın avukatı Hadi Cin, Demirtaş ve Ahmet Sonuç arasında bireysel bir husumet bulunmadığını belirtti.

"Mahkeme, hakaretten bu kişiye ceza vermiş ve daha önce sabıkası olduğu için de cezasını ertelenmemiştir ancak verilen ceza, işlediği suçun ağırlığına göre hafif kalmıştır" diyen Cin, şunları söyledi:

"Hem müvekkilime hem de annesine yapılan bu hakaret, elbette müvekkilimin siyasi kimliği sebebiyledir. Bu sebeple 125/3-B maddesinde düzenlendiği gibi suçun nitelikli halidir. Verilen cezanın 1 seneden az olmaması gerekir. Verilen ceza bu nedenle azdır ve bu karara karşı biz de istinaf başvurusunda bulunacağız. Ayrıca Jahrein olarak bilinen kişi, müvekkilimden özür dilememiştir, yargılama sırasında hata yaptığını söylememiştir, herhangi bir pişmanlık göstermemiştir, cezanın üst hadden verilmesi gerekirdi."